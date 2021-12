Ełkaesiacy odpoczywają, ale działacze nie mogą spać zimowo

To lokata, która nie daje nawet prawa gry w barażach o PKOEkstraklasę. Kibicom drużyny Kibu Vicuńy pozostaje mieć nadzieję, że wiosną będzie jednak lepiej. Tyle tylko, że podobne myślą fani siódmej w tabeli Arki Gdynia, czy ósmego Chrobrego Głogów, a nawet 10 Odry Opole, nie mówiąc już o drużynach plasujących się na miejscach od 3 do 6, a więc barażowych. Przypomnijmy, ze pierwszą i druga pozycję dającą bezpośrednią promocję do elity „okupują” Miedź Legnica i Widzew Łódź. Aby w rewanżach było lepiej konieczne jest nie tylko dobre przygotowanie, a o to sternicy klubu zadbali, bo ełkaesiacy wyjeżdżają nawet na obóz do ulubionego miejscowości Side w Turcji (28 stycznia - 11 lutego). Do akcji już powinni wkroczyć ludzie odpowiedzialni za transfery na czele z dyrektorem sportowym Krzysztofem Przytułą. Wiemy, że zimą jest ciężko pozyskać nowych graczy, ale zmiany w kadrze są koniecznością. Komu trzeba podziękować w klubie doskonale wiedzą. Trzecioligowe rezerwy ŁKS nie mają jeszcze wolnego. Drużyna prowadzona przez trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka ma trenować do 17 grudnia. W najbliższą sobotę (11 grudnia) łodzianie rozegrają jeszcze mecz sparingowy. Na boisku przy ulicy Minerskiej zmierzą się z drużyną rezerw Korony Kielce. Rywal jest wicemistrzem rundy jesiennej IVligi świętokrzyskiej. W 17 meczach zdobył 39 punktów. StartStarachowice, który jest mistrzem półmetka ma na koncie jedno „oczko” więcej. Trzeci w rankingu GKSRudki traci do lidera dwa punkty, a czwarty GKSNowiny trzy. Między tymi zespołami toczyć będzie się wiosną walka o awans do III ligi. - W spotkaniu z rezerwami Korony nie będzie nowych piłkarzy - mówi Michał Zapart ze sztabu szkoleniowego ŁKS II. - Pokażą się natomiast młodzi gracze z naszego klubu. Pierwszy w 2022 roku trening szkoleniowcy rezerw zaplanowali na 10 stycznia. Zespół będzie przygotowywał się do rozgrywek ligowych oraz Pucharu Polski, bo przecież awansował do finału wojewódzkiego, wyłącznie na własnych obiektach. Ełkaesiacy będą nie tylko trenować, ale także rozgrywać mecze kontrolne, a tych sztab szkoleniowy zaplanował osiem. Pierwszy 19 stycznia z drugoligowym Zniczem Pruszków (wyjazd). 22 ŁKS II ma się spotkać z czwartoligową Polonią Piotrków Trybunalski (dom). Rywal na 29 stycznia jest w trakcie ustalania. 5 lutego starcie w Łodzi z Rakowem II Częstochowa, który jest mistrzem jesieni grupy pierwszej śląskiej IVligi. Pozostałe sparingi ŁKS II rozegra u siebie. Na 9 lutego zaplanowano mecz z liderem naszej IVligi Wartą Sieradz, a na 19 z trzecioligowcami z Pogoni Nowe Skalmierzyce. 26 ma być starcie z innym trzecioligowcem Sokołem Kleczew, a 5 marca z RKSRadomsko (IV liga). ą