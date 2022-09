Feliks Falk odsłonił swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd

Artysta, który jest absolwentem wydziału reżyserii łódzkiej Szkoły Filmowej, zapewniał, że zawsze z sentymentem i sympatią wraca do naszego miasta. Podkreślił przy tym, że łódzka gwiazda to forma zapisania pamięci jego twórczości. To już 92. gwiazda odsłonięta w Alei Gwiazd w Łodzi.

Feliks Falk jako reżyser i scenarzysta zadebiutował w 1973 roku krótkometrażowym filmem telewizyjnym „Nocleg”, a dwa lata później zrealizował pełnometrażowy film kinowy „W środku lata”, wyróżniony na Festiwalu Filmów Autorskich w San Remo (1976). Rozgłos przyniół mu film „Wodzirej” (1978), uznawany za arcydzieło kina moralnego niepokoju. Artysta to autor także takich cenionych filmów, jak: „Szansa” (1979), „Był jazz” (1981), „Idol” (1984), „Bohater roku” (1986), „Koniec gry” (1991), „Samowolka” (1993), „Lato miłości” (1994), „Komornik” (2005), „Joanna” (2010). Był wielokrotnie nagradzany na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych: między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za film „Komornik” zdobył Nagrodę Jury Ekumenicznego.