Firma Sawo Gruz zwiększyła swoje wsparcie dla Klubu Żużlowego Orzeł Łódź

Trener Marek Cieślak opowiedział o przygotowaniach drużyny do sezonu. – Dzięki prezesowi mogliśmy pojechać na treningi do słoweńskiego Krsko, gdzie rozgrywane są zawody z cyklu Grand Prix Słowenii w Krško. Trenowaliśmy też w Częstochowie, w czwartek i piątek wyjechaliśmy na tor w Łodzi. Tych kółek zawodnicy wykręcili już bardzo dużo. W sobotę mamy wspólny trening z Krosnem. Martwi nas tylko to, że pogoda znów ma się zepsuć.