Mecz Narodów na żużlu. Mistrzowie świata wystartują w Łodzi. Ocmer został sponsorem Orła

- Firma Ocmer dołączyła do naszego klubu i będzie naszym sponsorem – mówił właściciel Orła Łódź Witold Skrzydlewski. – To firma znana w sporcie, oparta o kapitał holenderski.

– Jesteśmy w Łodzi od samego początku, czyli blisko już 30 lat – mówiła Monika Wójcik, dyrektor sprzedaży i marketingu Ocmer Sp. z o.o. – Jesteśmy generalnym wykonawcą hal przemysłowych, obiektów logistycznych, ale także działamy w systemie zaprojektuj i wybuduj, więc jeśli ktoś ma pomysł na jakąśinwestycję, to pomożemy od a do z. Byliśmy sponsorem tytularnym w ŁSTWOcmer i odnosiliśmy znacznie sukcesy, zdobywając tytuł mistrza Polski w waterpolo. Chcieliśmy dołączyć do nowej prężnej drużyny, stąd pomysł o współpracy z Orłem Łódź. Współpraca z ŁSTWsię skończyła, postanowiliśmy dać szansę innym przedmiotom. Orzeł to mniejsza drużyna, więc nasz wkład finansowy jest też mniejszy.