Firmy z województwa łódzkiego wśród najmniej rzetelnych w całym kraju. Gdzie znajdują się najbardziej rzetelne firmy w Polsce?

Zestawienie przedsiębiorstw przygotowała Rzetelna Firma, a wykorzystała do tego dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Długów. Eksperci wzięli pod uwagę kilka aspektów: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowanego w KRD, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Na tej podstawie każdemu z województw przyznawane są punkty za miejsce w tabeli (im mniejszy dług, tym więcej punktów).

Firmy z województwa łódzkiego

Dług firm z naszego regionu przekroczył 547 mln zł, co dało siódmą pozycję w zestawieniu, natomiast piąte miejsce przypadło nam w kategorii zadłużenie na tysiąc firm. Wyniosło ono bowiem ponad 3,2 mln zł. Średnie zadłużenie to natomiast prawie 33,5 tys. zł, co daje szóste miejsce w tabeli, a prawie 9,7 proc. firm w naszym regionie jest zadłużonych, co daje 9 miejsce w kraju. W sumie przedsiębiorstwa z naszego regionu zgromadziły 27 punktów, a firmy z Podlasia, które są najbardziej rzetelne w kraju, aż 56.