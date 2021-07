Fotofestiwal 2021. Rekordowa i wyjątkowo udana jubileuszowa edycja Fotofestiwalu w Łodzi

To również wyrazisty obraz łódzkiej specyfiki relacji miasta z jego artystami - gdzie większość ważkich, żywych, żarliwych działań to inicjatywy oddolne, nierzadko antysystemowe, prawie zawsze natomiast realizowane obok wsparcia i zainteresowań lokalnych włodarzy, którzy sztuki nie rozumieli, nie lubili, a była im ona potrzebna jedynie do funkcji promocyjno-reprezentacyjnych, co zresztą nie zmieniło się w Łodzi do dzisiaj. Przy tym wszystkim festiwalowe pokazy są ilustracją konieczności podjęcia autentycznej, niesprowadzającej się do manipulowania osobistymi żalami i żądaniami dyskusji o tym, jakim miastem Łódź może i powinna być, jaką mieć strukturę, jaką twarz, na jakich elementach oprzeć swój charakter. I dlaczego napęd jej krwiobiegu należy oprzeć na ludziach z Łodzią związanych, Łódź czujących, wzbogaconych „świeżą krwią” i otwartymi umysłami, zamiast wierzyć, że odmianę zapewni nam sprowadzenie i umoszczenie tutaj, z afektem prowincjonalnego zbieracza autografów, kogoś, kto dopiero nauczy nas światowego życia.

Organizatorzy już odnotowali, że dwudziesty Fotofestiwal może poszczycić się rekordową frekwencją i liczbą wystaw oraz najobszerniejszym programem w swojej historii, a także fantastyczną atmosferą wielu spotkań. Wydarzenie pozostawia nas zarazem z wieloma pytaniami o przyszłość. W tym z doświadczeniem przypominającym, że sztuka - nawet, gdy bywa nie najwyższych lotów - musi być wolnością. Penalizowana bowiem w konsekwencji autoocenzuruje również piękno...