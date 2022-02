GKS Bełchatów nad przepaścią. Bez 5 mln nie ma szans na uzyskanie licencji PZPN

Pod koniec stycznia w GKS-ie miało miejsce personalne trzęsienie ziemi. Najpierw do dymisji podali się członkowie rady nadzorczej, a ostatniego dnia miesiąca zrezygnował prezes Alan Paczuszka. Decyzje szefów klubu były zaskakujące, bo przecież jesienią zmieniono trenera pierwszej drużyny, szukano wzmocnień, by walczyć o utrzymanie w drugiej lidze.

To nie był koniec roszad, bo do dymisji podał się też Zbigniew Fałek, prezes EKS Skra, współwłaściciela GKS-u. Dowiedzieliśmy się jednak, że to była to tylko formalność, bowiem Fałek został wcześniej zawieszony przez komisję rewizyjną za złamanie statutu stowarzyszenia.

Ogłoszono też, że na 15 lutego zwołane zostało walne zebranie GKS Bełchatów S.A., na którym ma zostać wybrana nowa rada nadzorcza i zarząd.

Co było powodem zaskakującej rewolucji we władzach GKS-u?

Odchodzący działacze nie upublicznili powodów dymisji. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną jest katastrofalna sytuacja finansowa GKS "Bełchatów" SA. Potwierdzają to nasi rozmówcy. Pełnomocnicy udziałowców - EKS Skra (66 proc.) i Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (34 proc.) chcieli zapoznać się z dokumentami finansowymi klubu, lecz zablokowano im dostęp do materiałów.

O tym, że sytuacja klubu jest zła, wiadomo od kilku lat. Przed obecnym sezonem wydawało się, że największy kryzys został zażegnany z pomocą PGE. Nieoficjalnie mówi się, że sponsor przekazał GKS-owi 3 mln zł. Okazało się jednak, że zadłużenie nie dość, że nie zmalało, to jeszcze wzrosło i spółka znalazła się na krawędzi istnienia. I to ma być główny powód ucieczki działaczy, bo tak w Bełchatowie mówi się o ostatnich dymisjach działaczy.