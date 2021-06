GKS Bełchatów podsumował nieudany sezon

Drużyna prowadzona przez trenera Marcina Węglewskiego zajęła ostatnie miejsce w pierwszoligowej tabeli i wylądowała o szczebelek niżej. Czy GKS przystąpi do drugoligowej rywalizacji? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy, choć w grę wchodzą rózne opcje, łącznie z IVligą.

W każdym razie w minionym sezonie giekaesiacy nie potrafili grać na swoim stadionie, co też miało potem przełożenie na dorobek punktowy. Na obiekcie przy ulicy Sportowej drużyna zdobyła zaledwie 11 punktów (bilans bramkowy 15-28), a na wyjazdach 14 (9-23).

- W Programie Pro Junior System uplasowaliśmy się na miejscu siódmym, czyli ostatnim premiowanym - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy klubu. - Z uwagi na spadek do drugiej ligi klub otrzyma od Polskiego Związku Piłki Nożnej 100 tysięcy złotych.

Pięciu piłkarzy rozegrało więcej niż 2.000 minut w lidze. Byli to: Mateusz Szymorek (2836), Marcin Sierczyński (2520), Waldemar Gancarczyk (2491), Mariusz Magiera (2333) oraz Michał Pawlik(2109). Najskuteczniejszym zawodnikiem bełchatowian był Damian Hilbrycht - 5 goli. Po 3 bramki zdobyli Maciej Mas oraz Patryk Makuch. Po 2 Mariusz Magiera, Waldemar Gancarczyk i Przemysław Zdybowicz. Najwięcej żółtych kartek, bo aż osiem, obejrzeli Waldemar Gancarczyk i Michał Pawlik. Sześć Seweryn Michalcki, a Jakub Witek i Dawid Flaszka po pięć. ą