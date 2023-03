Gramy dla Michała i Szymona - będzie niezwykły koncert w Kutnie

Organizatorzy koncertu zamierzają przekazać dochód z koncertu na rehabilitację Michała, młodego, obiecującego artysty studenta ASP Łódź, który w 2020 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu oraz jego przyjaciela, również młodego chłopaka, studenta warszawskiej uczelni UKSW na wydziale bezpieczeństwa wewnętrznego, u którego doszło do nagłego zatrzymania akcji serca i niedotlenienia mózgu. Studenci przebywali razem w śpiączce oraz wybudzili się w jednym ośrodku. Teraz każdego dnia walczą w ogromnym bólu o powrót do sprawności.

Historię i postępy w rehabilitacji można śledzić pod linkami: Szymon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068329099948 https://www.siepomaga.pl/szymon-banasik Michał: https://www.facebook.com/janakwstawaj https://www.siepomaga.pl/michal-janakowski

Michał Janakowski z Kutna, student instytutu Grafiki Artystycznej na ASP w Łodzi, harcerz, wspaniały przyjaciel i jedna z tych niesamowicie dobrych dusz, stawiających czyjeś dobro nad swoim. Interesuje się sztuką, ASG, elektroniką, gotowaniem, survivalem, grami i muzyką. Uległ poważnemu wypadkowi. Teraz potrzebna jest karma zwrotna... Wypadek miał miejsce na autostradzie A1 w stronę Katowic. Michał jako kierowca jechał ze swoją dziewczyną, zgasł im samochód i od tylu uderzył go niewielki rozpędzony samochód dostawczy. Na miejscu zdarzenia Michała reanimowano, następnie nieprzytomnego przetransportowano śmigłowcem do Szpitala im. Kopernika w Łodzi, tam, z powodu utraty dużej ilości krwi, dokonano transfuzji oraz wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną w związku ze stanem krytycznym pacjenta. Całą siłę uderzenia przyjął niestety na głowę. Przez osiem miesięcy przebywał w śpiączce. Wbrew opinii lekarzy Michał wybudził się. Mówi, rozumie co się z nim dzieje. Udało mu się pozbyć rurki tracheostomijnej, cewnika oraz PEG-a. Jednak mimo iż już minęło ponad dwa lata od tego tragicznego zdarzenia to jeszcze nie jest w stanie poruszyć ani ręką ani nogą. Jeździ na kosztowną, bardzo bolesną neuro-rehabilitację. Mimo tego wszystkiego Michał dalej twardo nie poddaje się i walczy o powrót do sprawności.

