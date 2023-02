Grupa Tubądzin zatrudnia 1300 pracowników. Zobaczcie jak tam pracują ZDJĘCIA

Od 40 lat wyznacza trendy wzornicze pracując z czołówką polskich projektantów , a produkty firmy charakteryzuje światowa jakość, dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii.

- Zatrudniając ponad 1300 osób Tubądzin należy do jednego z największych pracodawców w regionie - mówi Amadeusz Kowalski, wiceprezes zarządu. - Niestety Tubadzin należy również do sektora energochłonnego który w wyniku perturbacji związanych z cenami gazu i energii elektrycznej mocno ucierpiał na przestrzeni ostatniego roku podobnie jak wszyscy producenci ceramiczni. Brak jakiejkolwiek przewidywalności w zakresie cen surowców i cen nośników energetycznych powoduje gigantyczny brak przewidywalności produkcyjnej co w efekcie przekłada się na cenę produktu.

Firmę założyli w 1983 roku Dwaj polscy przedsiębiorcy Andrzej Wodzyński i Zygmunt Kaźmierski. W 2016 roku firma uruchomiła najnowocześniejszy zakład produkcyjny w tej części Europy, stając się polskim pionierem w produkcji płyt wielkoformatowych, sięgających rozmiarem aż do 120 x 240 cm.