Hanna Zdanowska boi się o pieniądze na nagrody dla nauczycieli z Łodzi z powodu Polskiego Ładu. Ale proponuje dodatkową stawkę

Hanna Zdanowska wpadła w pesymistyczny ton w piątek: wręczając miejskie nagrody z okazji Dnia Nauczyciela 2021. Tego dnia do 43 pracowników samorządowej oświaty trafiło po 8 tys. zł (kwoty w artykule podajemy brutto), bo tyle wynosi w Łodzi wyróżnienie prezydent drugiego stopnia. W tym roku nagrody stopnia pierwszego – w wysokości 10 tys. zł – magistrat nie przyznał.

„Nie jestem w stanie powiedzieć, czy nagrody w kolejnych latach będę państwu przyznawać, choć one państwu przysługują” – mówiła w piątek prezydent do wyróżnionych (nawiązując do Polskiego Ładu).