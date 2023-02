Herbaciarnia Kocie Oczy. Tu Dzień Kota jest codziennie! A klienci mogą bawić się z pięcioma mruczkami!

Herbaciarnia Kocie Oczy w Łodzi. Tu koty proszą, by je pogłaskać!

Pięć kocic codziennie przymila się do klientów w herbaciarni Kocie Oczy mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 25 w Łodzi. Mika, Lisa, Luna Mia i Ola czekają tylko, żeby ktoś je pogłaskał, podrapał.

- Można, a nawet trzeba je miziać, same przychodzą do miziania. Ich obecność to główna atrakcja herbaciarni - mówi pani Anita Lis, szefowa lokalu.

Kotki mieszkają w herbaciarni na stałe. Wszystkie mają za sobą trudne przeżycia, były chore i porzucone. W herbaciarni znalazły dom. Zaadaptowały się doskonale, nie boją się obcych, którzy przychodzą tu na herbatę i ciastka.

- Kocice dobrze się tu czują, wiedzą, że to jest ich miejsce - mówi Anita Lis. - Podczas remontu herbaciarni były przeniesione do innego pomieszczenia. Nie spodobało im się to - opowiada.