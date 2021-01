Ida Nowakowska ogłosiła wspaniałą nowinę. Jest w ciąży! Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" pokazała zaokrąglony brzuszek!

Prowadząca ,,Pytania na śniadanie" pochwaliła się na wizji zaokrąglonym brzuchem i zdradziła, który to miesiąc ciąży. Maleństwo przyjdzie na świat wiosną, bowiem Ida przez 6. miesięcy ukrywała swój błogosławiony stan.

Gratulacje dla Idy Nowakowskiej!

Nagłe wyznanie Idy wywołało niemałe poruszenie na planie "Pytania na śniadanie". Sama prezenterka została obdarowała kwiatami, a zewsząd posypały się gratulacje. Ida nie kryła ogromnego wzruszenia.

Na Instagramie prezenterki znajdziemy także rozczulający wpis. Ida opublikowała tam zdjęcie z mężem, które podsumowała krótkim, lecz ujmującym wpisem:

Dreams come true... Dziękujemy z całego serca za wszystkie życzenia!

***

So thankful for all the beautiful wishes!

***

LOVE LOVE LOVE

Od tancerki do prezenterki

Ida Nowakowska debiutowała w polskim show biznesie jako tancerka. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w polskiej edycji ,,You can dance" w 2007 roku. Następnie tancerka wyprowadziła się do USA by studiować aktorstwo i tam też poznała przyszłego męża.

Od niedawna celebrytka znów gości w kraju i spełnia się jako gwiazda telewizji, występując w roli współprowadzącej programów: ,,Pytanie na śniadanie" oraz ,,The Voice Kids". Możemy ją również zobaczyć w roli prowadzącej nowego telewizyjne show: ,,Ameryka da się lubić".

