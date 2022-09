Idzie zima. Hokeiści TME SMS grają w Łodzi ze Stoczniowcem Gdańsk i Sokołami Toruń

Ponieważ łódzkie lodowisko nie było jeszcze gotowe (po zamrożeniu trwa malowanie linii), mecz łodzian w pierwszej kolejce został przełożony, ale w najbliższą sobotę i niedzielę hokeiści już zagrają: w hali przy ul. Stefanowskiego ze Stoczniowcem Gdańsk i Sokołami Toruń (początek w oba dni o godz. 17.15).

W I lidze, zwanej też Młodzieżową Ligą Hokejową (MHL), bo większość drużyn to rezerwy zespołów ekstraklasy, gra w tym sezonie 14 drużyn. Są to (w kolejności zajętych miejsc w poprzednim sezonie po play-off): Niedźwiadki Sanok, Sokoły Toruń, Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Naprzód Janów, TME ŁKH, SMS Katowice, Podhale Nowy Targ, Cracovia, Unia Oświęcim, SMS Toruń, MOSM Tychy, Stoczniowiec i GKS Jastrzębie, który w ubiegłym sezonie nie brał udziału w tej rywalizacji. Dodać trzeba, że rundę zasadniczą wygrała bytomska Polonia, a ŁKH zajął piąte miejsce, ale play-off sporo namieszał w ostatecznych rezultatach.

Po pierwszej serii meczów liderem jest zespół Sokołów Toruń (rywal łodzian w niedzielę), który wygrał z MOSM Tychy 8:6 i z Naprzodem 10:3. Stoczniowiec natomiast rozpoczął sezon od porażek z tymi samymi przeciwnikami: 3:4 z Naprzodem i 3:5 z Tychami. Sześć punktów ma też Unia - 4:1 z Polonią i 3:2 z Jastrzębiem.

Przed łódzką drużyną stoi w tym sezonie ciężkie zadanie, bo nie będzie wzmocnień z Rosji. To szansa dla wychowanków klubu, którzy będą mieli teraz szansę na grę - kończy informację hokejową red. Wojciech Filipiak.