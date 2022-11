Igor Sypniewski nie żyje. ŁKS okryty żałobą. Zmarł Igor Sypniewski, były piłkarz ŁKS i reprezentant Polski Igor Sypniewski nie żyje

Nie żyje Igor Sypniewski, wielce utalentowany piłkarz, wychowanek ŁKS. Za tydzień obchodziłby 48 urodziny. Zmarł w nicy z czwartku na piątek.

Igor Sypniewski urodził się 10 listopada 1974 roku w Łodzi. Występował m.in. w klubach: ŁKS Łódź, Orzeł Łódź, Ceramika Opoczno, AO Kawala, Panathinaikos Ateny, OFI Kreta, RKS Radomsko, Wisła Kraków, Kallithea FC, Halmstads BK, Malmö FF i Trelleborgs FF. Zagrał dwa razy w reprezentacji Polski.

Były piłkarz ŁKS, to jeden z największych talentów polskiej piłki. Sypniewski, który ma na koncie mecze i gole w Lidze Mistrzów w barwach greckiego Panathinaikosu Ateny (pokonał m.in. słynnego Davida Seamana z Arsenalu), w 2006 roku miał wielki udział w powrocie ŁKS do ekstraklasy. Później wyjechał do Szwecji, gdzie grał z powodzeniem kilka lat wcześniej. Problemy osobiste sprawiły, że nie był w stanie wykorzystać swoich ponadprzeciętnych umiejętności.