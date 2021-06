Ile kosztują tanie kawalerki w Łodzi? Sprawdź, ceny kawalerek na Teofilowie, Retkini, Widzewie i Bałutach! ZOBACZ CENY 11.06.2021

NOWE Co powinno być w domowej apteczce? Lista niezbędnych leków i produktów medycznych

Domowa apteczka powinna zawierać podstawowe leki i środki opatrunkowe. Trzeba je odpowiednio dobrać, by znalazły zastosowanie w niemal każdej sytuacji. Nie ma jednak co przesadzać z ilością leków. Zawartość domowej apteczki powinniśmy regularnie sprawdzać i wyrzucać to, co jest przeterminowane. Sprawdź, jakie leki na przeziębieni i inne dolegliwości oraz środki opatrunkowe powinny znaleźć się w każdym domu.