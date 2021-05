Ile wynosi najniższa emerytura w województwie łódzkim? Ile pieniędzy otrzymują emeryci? Ile wynosi najwyższa emerytura? 10.05.2021

Znów będziemy płacić więcej na ZUS? Waloryzacja składek emerytalnych. 25 maja będzie ogłoszona waloryzacja składek emerytalnych 10.05.2021

Znów będziemy płacić więcej na ZUS? Waloryzacja składek emerytalnych. 25 maja będzie ogłoszona waloryzacja składek emerytalnych. Pod koniec maja ogłaszane są wskaźniki ważnej dla pracowników waloryzacji, a mianowicie corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Dokładniej rzecz biorąc, są to dwa odrębne wskaźniki; jeden dotyczy subkonta ZUS, zaś drugi konta podstawowego w ZUS. Jaka więc będzie waloryzacja składek za rok 2020? Trudno przewidzieć, bowiem był to rok pandemiczny i możemy się spodziewać niespodzianki, czyli waloryzacji niższej niż w ostatnich latach. Nawet jeśli tak będzie, to i tak zapewne wskaźniki waloryzacji na kontach ZUS okażą się sporo wyższe od oprocentowania kont i lokat w bankach.