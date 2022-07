Ilu kibiców Widzewa zrezygnowało z przedłużenia karnetu na ekstraklasę

Mówi Michał Rydz, wiceprezes Widzewa: - Tworząc politykę cenową karnetów na nowy sezon chcieliśmy wynagrodzić kibicom wsparcie w drodze do PKO BP Ekstraklasy. Jak widać zrealizowaliśmy ten cel, na co dowodem jest 99% przedłużeń dotychczasowych abonamentów. Dziś to wsparcie, którego zazdrości nam wiele Klubów w całej Polsce.

W minionym sezonie karnety miało około 16 tys. kibiców, skoro 99 procent fanów przedłużyło swe wejściówki, to znaczy, że zrezygnowało tylko 160 osób. Rekord Polski. Ciekawe, jaki był powód rezygnacji z przedłużenia karnetu.

- Kolejne wykupienie kompletu karnetów przez naszych kibiców jest ogromnym powodem do dumy, nobilitacją, ale również zobowiązaniem. Jesteśmy zobligowani, by budować Klub na solidnych podstawach. Naszym zadaniem, jako zarządu, poza stworzeniem dobrej drużyny, która będzie dawać radość fanom na trybunach, jest zapewnienie zaplecza sponsorskiego, by to wsparcie kibiców wyrażone poprzez zakup karnetów, było w budżecie tylko składową, a nie największym przychodem, co z naturalnych przyczyn, takich jak odbudowa Klubu, miało miejsce w poprzednich latach. Jeszcze raz dziękuję za zakup karnetów, widzimy się na pierwszym meczu w Sercu Łodzi - powiedział prezes Mateusz Dróżdż, cytowany przez widzew.com.

A zatem drodzy fani, widzimy się na pierwszym meczu w ekstraklasie.

Decyzją Departamentu Logistyki Rozgrywek, mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk zostanie rozegrany w niedzielę 31 lipca o godz. 20:00. Mecz będzie transmitowany przez Canal Plus Sport.