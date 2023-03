IV Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze - Rzgów 2023

Polskie zawodniczki siatkonogi należą do najlepszych na świecie, co będą chciały potwierdzić w październikowych mistrzostwach świata w Szwajcarii, w których celem będzie zdobycie medali. Mistrzostwa Polski pomogą w selekcji zawodniczek, które mogłyby wzmocnić kadrę biało-czerwonych w przygotowaniach do tego turnieju.

Patronat nad turniejem objął burmistrz miasta Rzgowa Mateusz Kamiński.