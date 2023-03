Płatek i ŁKS już po ślubie. Małżeństwo doskonałe z posagiem 22-25 mln?

Obecny zarządca spółki zadeklarował, że zainwestował w drużynę 15 mln zł i tę kwotę będą musieli pokryć Platkowie i więcej. Tak naprawdę, jak pisze Il Secolo XIX, amerykańska rodzina będzie musiała dołożyć jeszcze kilka milionów złotych, mówimy w sumie o kwocie między 22 a 25 mln zł po obecnym kursie wymiany euro. Gdyby tak było i gdyby operacja odbyła się na tych warunkach, Platkowie wydaliby więc kwotę bardzo zbliżoną do tej, jaką zapłacili za przejęcie Spezii przez Gabriele Volpiego.

Dalej czytamy: Platkowie i Łódź są teraz małżeństwem, a polski klub, który prowadzi w pierwszej lidze (polskiej Serie B), będzie kolejnym kuzynem Spezii. Przejęcie zostało już zgłoszone i uzgodnione na poprzednich spotkaniach, brakuje tylko formalnego aktu, „ale to się stanie pod każdym warunkiem”, podają niektóre polskie agencje prasowe - tak w luźnym tłumaczeniu można odczytać tekst na stronie Spezii.

Na portalu sportowe fakty.pl Philip Platek mówił:

Co mnie przekonało? Myślę, że to dobra okazja. ŁKS ma nowy stadion, zaplecze treningowe, rozwija klubową akademię. Mają dobre relacje z miastem, jest duża baza fanów. Również miasto Łódź się rozwija, jest tam wszystko, czego potrzeba. Do tego jest dobrze, centralnie położone. Oczywiście, ostatnie lata były dla klubu trudne, ale myślę, że najgorsze już za nimi, że sporo spraw już tam wyczyszczono.