W piątek w Niepołomicach mecz ŁKS – Puszcza. Będą nerwy i pieniądze

Puszczę, z którą w piątek zmierzy się ŁKS, trudno pokonać w Niepołomicach.

Tej sztuki dokonali tylko piłkarze Ruchu Chorzów, gdy 17 lutego tego roku wygrali 1:0 po golu Łukasza Janoszki w ostatniej minucie spotkania! W Niepołomicach drużyna Puszczy straciła tylko 7 goli (najmniej obok Wisły Kraków w całej pierwszej lidze). Tak dobre wyniki wywindowały drużynę trenera Tomasza Tułacza na czwarte miejsce w tabeli pierwszej ligi.

Oby dzisiejszy mecz zaczął się tak, jak ten z Puszczą jesienią na Stadionie Króla w Łodzi. Wynik został ustalony już po 7 minutach, gdy gole zdobyli dla ŁKS Kamil Dankowski w trzeciej i Michał Trąbka w siódmej minucie.

ŁKS liczy na siódme zwycięstwo w meczach wyjazdowych (więcej osiem ma tylko Arka Gdynia), które znacznie przybliżyłoby Rycerzy Wiosny do awansu do ekstraklasy. Podopiecznie trenera Kazimierza Moskala mają trzy punkty przewagi nad Ruchem, osiem nad Termaliką Nieciecza i dziewięć nad Puszczą. To spory kapitał.

W drużynie Puszczy grają byli piłkarze Widzewa: Piotr Mroziński i Marcel Pięczek oraz napastnik znany w Bełchatowie Emile Thiakane.