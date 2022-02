Iwona i Gerard dzielą się z fanami swoimi wrażeniami z Turcji! Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na wakacjach w Turcji

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na wakacjach w Turcji

Potem były emocje związane z organizacją wielkiej imprezy urodzinowej Gerarda i niespodziewanymi oświadczynami na zamku w Niepołomicach. Jesienią para seniorów rozpoczęła promocję wydanej właśnie książki Gerarda. Ale przyszedł i czas na odpoczynek. A że w Polsce pogoda nie zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu, Iwona i Gerard wybrali się na ekskluzywne wakacje... do Turcji .

Swoimi wrażeniami z podróży Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości na bieżąco dzielą się z fanami na swoim fanpejdżu na Facebooku. Jak przyznają, robią to by, pokazać im to co sami zobaczyli i wzbudzić podobne emocje. Gerard opowiedział nawet ciekawą historię , która przydarzyła się im na plaży:

Byłem z moją Iskierką na spacerze wzdłuż plaży. Pogoda była wietrzna. Nagle zobaczyliśmy ok. 4-5 letniego chłopca, któremu wiatr porwał balonik. Chłopiec próbował go dogonić, ale wiatr miał przewagę. Płacząc zrezygnował z gonitwy. Kiedy zorientowaliśmy się w tej sytuacji balon w podskokach wyprzedził nas o ponad 100 m, w tym momencie moja Iskierka nic nie mówiąc rzuciła się w pogoń za balonem. Szybko zniknęła w oddali. Wiatr się nasilał. Po paru minutach zobaczyłem ją zdyszaną, ale radosną trzymającą w rękach czerwony balonik. Wróciliśmy się szybko plażą licząc że może spotkamy jeszcze tego chłopca. Wkrótce dostrzegliśmy małego plażowicza, który rodzicom wskazywał nas biegnących do niego z balonem w rękach. Ta radość dziecka i jego rodziców jest nie do opisania i była dla nas największym podziękowaniem. I za to między innymi kocham Iwonkę... że bezinteresownie, spontanicznie potrafi innym sprawić radość...