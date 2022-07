Jagiellonia - Widzew 0:2. Bramki z serii stadiony świata Pawłowskiego i Sancheza

Trener Janusz Niedźwiedź wystawił do gry ten sam skład, który zebrał tyle pochwał za mecz z Pogonią w Szczecinie.

W pierwszej połowie Widzew czekał na rywala, pozwalał gospodarzom prowadzić grę, ale kilka razy łodzianie efektownie wyszli ze swojej połowy pod bramkę Jagiellonii. Zabrakło dokładności w akcjach Bartłomieja Pawłowskiego w 17 minucie, a zwłaszcza w 30 minucie, gdy głową strzelił Dominik Kun, a piłka o centymetry minęła słupek bramki Jagiellonii. Szkoda, że takich akcji nie było więcej. Gospodarze grali pressingiem i widzewiacy mieli kłopoty z wyprowadzeniem piłki z własnego przedpola.

Jagiellonia częściej była przy piłce, ale nic wielkiego z tego nie wynikało. W 29 minucie uratował łodzian Patryk Stępiński, który zablokował strzał Marca Guala. W innych sytuacjach bez zarzutu spisywał się Henrich Ravas.

Kibice Widzewa, którzy licznie wybrali się na stadion do Białegostoku liczyli na skuteczny zryw łodzian w drugiej połowie. Mecz oglądało 11.781, z tego blisko pół tysiąca widzewiaków.

W 53 minucie po dobrej akcji Bartłomieja Pawłowskiego i wrzutce aktywnego Ernesta Terpiłowskiego główkował Dominik Kun i powinno być 1:0 dla Widzewa. Niestety, bramkarz Jagiellonii obronił. Wielka szkoda.

Tempo meczu było spore, choć temperatura skłaniała raczej do pójścia na plażę, a nie do biegania po zielonej murawie.

Trener Janusz Niedźwiedź po godzinie gry wprowadził na boisko austriacko-hiszpański zaciąg, czyli weszli: Martin Kreuzliegler i Jordi Sanchez. Obaj przeprowadzili wspólnie ciekawą akcję w 65 minucie, jednak piłka po strzale głową Hiszpana minęła słupek bramki Jagiellonii. Rezerwowi w Szczecinie nie zebrali pochwał, może w Białymstoku będzie lepiej. I tak właśnie było.

Jordi Sanchez mógł już strzelić gola po wybiciu piłki przez Zlatana Alomerovicia. Bramkarz Jagi wybiegł poza pole karne, trafił piłką w nogę widzewskiego Hiszpana, piłka wyszła jednak na aut.

Widzew grał odważnie i to przyniosło efekty w 72 minucie. Indywidualną akcję przeprowadził Mateusz Żyro, ale został sfaulowany przed polem karnym w odległości ok. 20 metrów od bramki gospodarzy. Do piłki podszedł Bartłomiej Pawłowski i pięknym strzałem w okienko, tuż przy spojeniu trafił do siatki. Gol był tak niespodziewany, że gola z boiska nie zobaczył nawet Janusz Niedźwiedź, który ustalał kolejne zmiany z kierownikiem Marcinem Pipczyńskim i był odwrócony tyłem do boiska. Tę bramkę i ten strzał Bartka Pawłowskiego można oglądać w nieskończoność, więc i trener sobie obejrzy jeszcze wiele razy.

Kibice Widzewa dali koncert dopingu na trybunach w Białymstoku, a piłkarze Widzewa grali do końca. I postawili efektowną kropkę nad i. Drugi gol też należał do serii stadiony świata. W 84 minucie Jordi Sanchez przyjął piłkę na linii środkowej i pomknął na bramkę Jagiellonii. Wszedł odważnie między obrońców i z pola karnego strzelił do siatki między nogami bramkarza. Panie i panowie, tak gra Widzew!