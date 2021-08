Jak się zmieniła Łódź? Jak kiedyś wyglądały parki i lasy w Łodzi? Zielona twarz szarej, robotniczej Łodzi. Archiwalne zdjęcia Łodzi

Zielona twarz szarej, robotniczej Łodzi

Nie powinno więc nikogo zdziwić, że na terenie naszego miasta mamy aż 1500 hektarów lasów miejskich, 1100 hektarów lasów prywatnych i jeszcze 200 hektarów lasów państwowych! Jeśli dołożymy do tego parki, zieleńce to okaże się, że 20 procent powierzchni Łodzi to tereny zielone!

Tym największym kompleksem leśnym znajdującym się w granicach Łodzi jest Las Łagiewnicki.

Przyjmuje się, że ma około 1250 hektarów – wyjaśniał nam Jarosław Białek, leśniczy z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi. - Wiele wskazuje, że to też największy kompleks leśny leżący w granicach miasta w Europie.

Las Łagiewnicki to ulubione miejsce spacerów wielu łodzian. Można tu też pojeździć rowerem, pokonać 9 kilometrów ścieżką edukacyjną, przyrodniczo - leśną, przy okazji odwiedzić leśniczówkę.

– A nawet pójść na grzyby - zapewnia Danuta Stelter, malarka, która od dziecka mieszka w Łagiewnikach. – Pamiętam czasy, gdy koło mojego domu rosły rydze!