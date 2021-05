James Blunt wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie! Zobacz, kiedy się odbędzie koncert

James Blunt, jeden z najpopularniejszych współczesnych artystów pop na świecie. wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie! Koncert odbędzie się 29 maja 2022 roku w ramach trasy "Once Upon a Mind".

James Blunt to wykonawca takich utworów, jak: „You’re beautiful”, którego liczba wyświetleń w serwisie Youtube przekracza już 500 milionów, ponadczasowego „Goodbye my lover” czy hitu „Melody” stworzonego we współpracy z Lost Frequency. Wokalista - z natury powściągliwy Anglik, a do tego były wojskowy, który stacjonował w Kosowie - po 15 latach kariery wciąż jest na szczycie. W dobie muzyki elektronicznej oraz syntetycznej, James niezmiennie stawia na akustyczne brzmienia. Podczas koncertów na scenie zawsze staje ze swoją gitarą i dzięki autorskim utworom spowitym prawdziwą emocją - porusza widownię. Na trasie "Once Upon a Mind", w ramach której James zawita do Polski, nie zabraknie największych hitów wokalisty oraz utworów z ostatniego albumu, wprowadzających nową jakość w jego brzmienie. Sam artysta przyznaje, że kompozycje z "Once Upon a Mind" to najbardziej intymne piosenki, jakie stworzył.

- Po piosence „Your beautiful” (..) ciężko było mi już pisać w ten sam otwarty sposób, ponieważ nie podobało mi się, że tyle osób ma wgląd do mojego prywatnego życia. Ale teraz, kiedy spotkały mnie pewne o wiele ważniejsze wydarzenia w moim domu, nagle z powrotem mogę pisać w zupełnie niefiltrowany, otwarty sposób. Czuję się, nie jakbym wracał do branży muzycznej, czuję się jakbym wracał do muzyki - przyznaje James Blunt pytany o płytę "Once Upon a Mind". Majowy koncert w 2022 roku będzie więc nie tylko wyczekiwanym powrotem do muzyki na żywo, ale i jednym z bardziej intymnych spotkań z artystą. Tym bardziej, iż po ostatniej wizycie Jamesa w naszym kraju, zachwycił się on polskimi widzami, ich zaangażowaniem i zabawą podczas koncertu.

- Koncertowy powrót Jamesa Blunta to coś, na co wszyscy czekaliśmy! Świetnie zagrane i zaśpiewane piosenki, znakomity kontakt z fanami, zabawna atmosfera i nieustanne wzruszenia to tylko kilka ze składników sukcesu minionych występów Jamesa w Polsce. Tym razem czeka nas nawet bardziej wyjątkowe show, w którym królować będzie celebracja powrotu do muzyki, do emocji i do koncertów - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która jest organizatorem wydarzenia. Koncert Jamesa Blunta odbędzie się 29 maja 2022 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Sprzedaż biletów rusza 19 maja 2021, a jedyną autoryzowaną bileterią jest biletserwis.pl. Organizatorem koncertu będzie agencja Prestige MJM.

