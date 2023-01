JAZZ Beatles w Łodzi już w czwartek 26 stycznia. Koncert odbędzie się w klubie Scenografia

Koncert Jazz Beatles w Łodzi

"Imienowski Jazz Set" przygotował repertuar dla miłośników utworów legendarnej grupy The Beatles. Podczas koncertu Jazz Beatles wybrzmią piosenki takie jak Can't Buy Me Love, Hey Jude, Get Back, Let It Be, Michelle, Yesterday, Come Together i wiele innych znanych przebojów.

"Utwory z różnych płyt zostaną zaprezentowane w zupełnie innej, niecodziennej, a czasem nieoczekiwanej perspektywie, w jazzowej interpretacji." - zapewnia zespół na swojej stronie.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20.00. Bilety do nabycia na stronie kupbilecik.pl