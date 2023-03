Jechał bez prawa jazdy w Opocznie. Policja zatrzymała go na ulicy Kossaka Marek Obszarny

Jechał bez prawa jazdy w Opocznie. Policja zatrzymała go na ulicy Kossaka. 19 marca 2023 roku mundurowi z opoczyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli 36-letniego kierującego volkswagenem. W trakcie sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawa zostanie skierowana do sądu.