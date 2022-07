Julia Kąkol wraca do drużyny Grot Budowlanych Łódź. Prezes Marcin Chudzik zadowolony

Julia wraca do naszego zespołu po dwóch sezonach gry w innych klubach TAURON Ligi. Pierwszy spędziła w Radomiu, drugi w Świeciu. Wcześniej w niebiesko-biało-czerwonych występowała przez pięć sezonów. W Grot Budowlanych grała z siódemką na koszulce i tyle samo razy stawała z drużyną na podium. Zioło sięgnęła z nami po srebrny medal Młodej Ligi Kobiet (2016), wicemistrzostwo Polski (2017,2019), brązowy medal mistrzostw Polski (2018), Puchar Polski (2018) oraz dwa Superpuchary Polski (2017, 2018). Julia na swoim koncie ma także tytuł najlepszej zawodniczki Pucharu Polski w 2018. Reprezentowała łódzki klub także w europejskich pucharach - Lidze Mistrzyń oraz Pucharze CEV.

- Jestem bardzo szczęśliwa z powrotu do Budowlanych. Miło wspominam czas, jaki tu spędziłam. Przede wszystkim osiągnięte sukcesy i atmosferę, którą tworzyli kibice. Zamierzam włożyć całą swoją energię w przyszły sezon. Wiem, że cele Grot Budowlanych są zawsze wysokie, co dodaje motywacji i mobilizacji. Mam nadzieję, że znajdziemy się daleko w przyszłym sezonie. Do rozpoczęcia okresu przygotowawczego zostało jeszcze sporo czasu, dlatego pracuję teraz, aby być w jak najlepszej formie - powiedziała Julia Kąkol.

- Cieszę się, że Julia ponownie zagra w naszym zespole. Można powiedzieć, że jest naszą siatkarską wychowanką bo przez pięć lat broniła barw Grot Budowlanych, świętowała tutaj największe sukcesy i była ważnym punktem w drużynie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie podobnie - skomentował prezes klubu, Marcin Chudzik.