Już 15 tys. biletów sprzedanych na mecz Legia - Widzew. To mecz idealny na PGE Narodowy

Kibice Legii komentują przed tym meczem:

Pod względem kibicowskim absolutny hit. Oby był pełny stadion, wspaniały doping i oprawa i oczywiście zwycięstwo Legii !

Mecz klasyk wraca na Łazienkowską.Po tylu latach...Kto by pomyślał.

I ta oprawa:Witamy w piekle "Bezcenne. Lepszego przekazu na tle kibicowskim nie widziałem.

Prawie dziesięć lat minęło od ostatniego spotkania przy Łazienkowskiej, w którym Legia grała z Widzewem. 20 lipca 2013 Legia wygrała z Widzewem 5:1. Teraz takiego wyniku nie będzie na pewno. W tym meczu grał Bartłomiej Pawłowski - został ukarany żółtą kartką. Jedynego gola dla Widzew strzelił Łukasz Staroń.

Kibice Widzewa na pewno wykorzystają wszystkie bilety na mecz z Legią. Na meczu z Lechią w Gdańsku było blisko 2 tys. fanów Widzewa.

Nie tak dawno pojawiła się koncepcja na organizację meczu na PGE Narodowym, ale jak przyznał prezes Mateusz Dróżdż "może być to trudne ze względu na wiele czynników". Prezes zdaje sobie sprawę, że taka maksymalizacja zysków jest świetnym posunięciem. Marcin Tarociński, rzecznik klubu mówił przed meczem Widzewa z Legią w sierpniu 2022 w Łodzi: - Zainteresowanie na mecz oceniliśmy na 60 tysięcy chętnych. Dlatego powstała taka idea, by zorganizować spotkanie na dużo większym obiekcie. Decydujący głos należy oczywiście do Legii, bo jest gospodarzem rewanżu. To byłoby jednak wielkie wydarzenie i prestiż dla Ekstraklasy.

Pomysł doskonały, tym bardziej, że usterka na stadionie PGE Narodowym została naprawiona. Mecz Legia - Widzew przeszedłby do historii futbolu.