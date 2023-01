Już trzydzieści lat "Psy" Pasikowskiego trzymają się razem. W imię zasad, rzecz jasna Dariusz Pawłowski

Franz Maurer (Bogusław Linda) zapewniał, iż na straży porządku prawnego, odnowionej, demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej będzie stał do samego końca... jego lub jej

Co my byśmy wiedzieli o rodzimym kinie i polskim widzu, gdyby trzydzieści lat temu nie wszedł na ekrany film „Psy” do scenariusza i w reżyserii Władysława Pasikowskiego. A iluż zgrabnych zdań, by nam na co dzień brakowało!