Kanapkowe wariacje z jajkiem na karnawałowe przyjęcie. Pomysł na pyszne i zdrowe śniadanie. Sprawdź przepisy

Kanapka to prosta przekąska na ciepło lub zimno, towarzysząca nam codziennie, przyrządzana na bazie cienkich kromek białego lub razowego chleba, ewentualnie rozkrojonej bułki. Sztuka tkwi we właściwym dobraniu proporcji rozmaitych dodatków. Pomysłowo przygotowana kanapka jest nie tylko smaczna i pożywna, ale jednocześnie atrakcyjna wizualnie. Klasycznym produktem często pojawiającym się na kanapkach jest jajko. I to doskonała propozycja na najbliższy czas.

- Jajko to idealny kanapkowy dodatek – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. – Dlaczego? Ponieważ w jakiejkolwiek formie się tam pojawi, zawsze wzbogaca przekąskę o korzystne dla naszego zdrowia składniki. Dlatego zachęcam do eksperymentowania, próbowania różnych konfiguracji i sposobów podania.

A oto kilka propozycji wariacji na temat kanapki z jajkiem:

Tartynki z jajkiem, szynką i ogórkiem

Tartynka to dawne określenie niewielkiej kanapki z bułki lub chleba i wyszukanymi dodatkami. Podawano takie podczas uroczystych przyjęć, balów i rautów, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W naszej wersji proponujemy klasyczne połączenie szynki, zielonego ogórka i gotowanego jajka. Taka kanapka jest jednocześnie pożywna i doskonale wygląda na stole.