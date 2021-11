Karolina Bielawska z Łodzi wyleciała na Miss World 2021! Łodzianka zaprezentuje się tam w tradycyjnym stroju łowickim

Występ Karoliny Bielawskiej w stroju ludowym wynika z tego, że w trakcie konkursu Miss World jest konkurencja Dance of the World. Wszystkie kandydatki muszą się zaprezentować w narodowym stroju. Karolina Bielawska zdecydowała się na strój łowicki czyli tradycyjny pasiak z mnóstwem kolorów. Jej decyzja nie była przypadkowa, bo jak sama mówi, chciała nawiązać do ziemi łódzkiej, z której pochodzi. Poza prezentacją stroju Karolina Bielawska zatańczy kujawiaka połączonego z oberkiem. Będzie to wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ sam strój waży około 15 kilogramów.

- Przymierzałam kilka strojów i łowicki spodobał mi się najbardziej - przyznaje Miss Polonia 2019.

- Od początku o nim myślałam, bo jest bardzo kolorowy i wydawał się najbardziej spektakularny. Specjalnie na Miss Świata został on trochę podkręcony. Jest bardziej błyszczący i według mnie wygląda naprawdę ładnie.