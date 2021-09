Kim jest Miss Polski 2021? Agata Wdowiak Miss Polski 2021 ma nietypowe pasje. Poznaj najpiękniejszą Polkę Agatę Wdowiak z Łodzi

W lipcu, tego roku, Agata Wdowiak została Miss Ziemi Łódzkiej. Modeling nie był jej obcy, ponieważ od dwóch lat pracuje przed obiektywem. Do tej pory nie była jednak związana z żadną agencją. Sama wyszukiwała sobie sesje, w których chciałaby wziąć udział i zgłaszała się do nich na castingi.

Nietypowe pasje

Choć Agata Wdowiak ma dopiero 24 lata jej umiejętności i osiągnięcia mogą zadziwić niejednego. Sama o sobie mówi, że ma ciągły głód poznawania nowych rzeczy. Kobieta z wykształcenia jest pianistką. Przed trzynaście lat chodziła do szkoły muzycznej i niedawno ukończyła drugi stopień w klasie fortepianu. Poza tym jest absolwentką dwóch kierunków: Geomonitoringu oraz Zarządzania Biznesem. Aktualnie studiuje nanotechnologię, ponieważ uważa, że jest to niezwykle przyszłościowy kierunek, a wszystko w dzisiejszych czasach obraca się wokół skali nanometrycznej. Dodatkowo chciała dowiedzieć się czegoś nowego, by zdobyć wiedzę na ten temat.