Kaśka Sochacka oraz duet Piotr Rogucki i Kuba Karaś wystąpią w łódzkim klubie Wytwórnia

W ramach jesienno-zimowej trasy koncertowej w piątek 16 grudnia do Wytwórni dotrze Kaśka Sochacka - wokalistka, pianistka, gitarzystka, autorka tekstów i kompozytorka. Podczas występów do składu zespołu solistki dołączył Olek Świerkot, producent płyt Kaśki Sochackiej. Zespół zaprezentuje koncertowe wersje znanych z albumów „Ciche dni” i „Ministory” piosenek. Organizatorzy zapowiadają jednak także różne niespodzianki.

Artystka zaczynała od występów w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”, którego opiekunką była jej mama. W roku 2010 wzięła udział w trzeciej edycji telewizyjnego show „Mam talent!”, w którym zakwalifikowała się do finału. Cztery lata później uczestniczyła w siódmej edycji „Must Be the Music” (dotarła do półfinału). Debiutancki album studyjny zatytułowany „Ciche dni” wydała w ubiegłym roku. Koncert rozpocznie się o godz. 20.

W sobotę 17 grudnia od godz. 19.30 w Wytwórni wystąpi duet Karaś/Rogucki. Muzycy przedstawią materiał z drugiego albumu wydanego pod ich szyldem, zatytułowanego „Czułe kontyngenty”. Kuba Karaś, Piotr Rogucki, Wiki Jakubowska oraz Kamil Kryszak stworzyli dwanaście nowych kompozycji.