Kazimierz Moskal uważa, że ŁKS jest atrakcyjnym zespołem

Bilans nie jest najgorszy, bo zespół z alei Unii dwukrotnie zwyciężał, a raz zszedł z boiska pokonany. Wygrał więc w Tychach z GKS 1:0 (0:0) oraz w Głogowie z Chrobrym 3:2 (2:0). Poległ natomiast nieoczekiwanie w Rzeszowie, gdzie miejscowa Stal będąca pierwszoligowym beniaminkiem wygrała mecz 1:0 (0:0). Z czterech strzelonych przez łodzian goli na boiskach rywali, aż trzy na swoim koncie zapisał Pirulo. Jedną bramkę zdobył Mateusz Kowalczyk, ale on akurat w Chojnicach nie wystąpi, bo musi pauzować za żółte kartki. W pierwszym składzie wyjdzie zapewne Mieszko Lorenc, który w starciu z Ruchem Chorżów (2:0 dla ŁKS) był postacią numer jeden w ekipie z alei Unii. - Dostał swoją szansę i ją wykorzystał - mówi szkoleniowiec łodzian Kazimierz Moskal. - Dziwne byłoby więc, gdyby nie wyszedł w pierwszym składzie w Chojnicach. Nie będzie natomiast grał pauzujący za kartki Mateusz Kowalczyk. Adam Marciniak nie jest jeszcze gotowy po kontuzji. W środę zaczął treningi Stipe Jurić, ale on także nie wsiądzie w piątek do autokaru. Ostateczną kadrę meczową piłkarze poznają w piątek.