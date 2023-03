Keeza Klasa Okręgowa. W Różycy liczą na zwycięstwa wiosną i myślą o nowym sezonie

W niezbyt udanej rundzie jesiennej za wyniki zespołu z Różycy odpowiadał Kornel Błażejewski, ale po zakończeniu rundy zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajęli Rafał Chorąży i Witold Kurzawa. Do drużyny dołączyli także nowi piłkarze. Z Sokoła Aleksandrów przyszedł Damian Pawlak,a który jest wychowankiem ŁKS Łódź, a grał także w juniorach niemieckiej Arminii Bielefeld oraz Olimpii Elbląg i Warcie Sieradz. Z AKSSMS Łódź przyszli Bartosz Błaszczyk, Tomasz Pietrasik, Kacper Szmelter oraz Michał Bortnowski. W Nerze Poddębice grał poprzednio Daniel Waszczyk, natomiast w ŁKS Łódź Adam Pełzowski. Treningi wznowił natomiast Radosław Wawrzeniak. Z zespołem rozstał się Maciej Danecki, wypożyczony do Kolejarza Łódź. Po 16 rozegranych meczach zespół z Różycy, z 20 punktami na koncie, zajmuje w ligowej tabeli grupy drugiej Keeza Klasy Okręgowej 10 miejsce. - Nasz cel na rundę wiosenna jest prosty i przejrzysty - mówi Zbigniew Łudzikowski, kierownik seniorskiej drużyny i działacz klubu. - Wygrać jak najwięcej meczów i sprawić naszym kibicom wiele radości oraz budować podwaliny zespołu już pod kątem przyszłego sezonu.

Zbigniew Łudzikowski podkreśla, że klubu to nie tylko zespół seniorów.

- Od około roku działa u nas sekcja amp futbolu i ma się całkiem dobrze - mówi. Drużyna prowadzona przez Rafała Chorążego, a występująca pod nazwą Nowe Technologie, gra w ekstraklasie i rywalizuje z tak znanymi firmami jak choćby Legia Warszawa, Wisła Kraków, Warta Poznań, czy Śląsk Wrocław. W minioną niedzielę zremisowała bezbramkowo z rzeszowską Stalą.

W klubie z Różycy jest także zespół rocznika 2009 - 2010 za wyniki którego odpowiadają trenerzy Michał Łabędzki oraz Wojciech Stasiak. LKS zaprasza na bezpłatne zajęcia dzieci z roczników 2011 - 2017.

- Łącznie w naszym klubie trenuje około 100 piłkarzy różnych kategorii wiekowych - dopowiada Zbigniew Łudzikowski. - Możemy prowadzić działalność dzięki pomocy finansowej sponsorów. Głównym jest Urząd Miejski w Koluszkach, który zabezpiecza nam około 80 procent budżetu. Burmistrz Waldemar Chałat jest nam bardzo przychylny. Zawsze możemy liczyć na wsparcie z jego strony. Ponadto wspomagają nas lokalne firmy i przedsiębiorcy, że wymienię choćby Nowe Technologie, Starmeat, czy też Agat. Bez ich zaangażowania nie byłoby mowy o prowadzeniu treningów, ani występów ligowych. ą