Kibice ŁKS oczekują zwycięstw od swego zespołu, trener będzie żądał od piłkarzy, żeby dobrze grali. Zdjęcia Krzysztof Szymczak, Dariusz Kuczmera

Przed pierwszym treningiem trener ŁKS Kazimierz Moskal mówił: Oczywiście, że kibice będą żądać od swojej drużyny zwycięstw, a ja będą żądał od piłkarzy, żeby dobrze grali i wygrywali. Nie obawiam się presji. Jak jechałem do Łodzi, to bardzo się cieszyłem, nawet piosenki w radio leciały te same, jak cztery lata temu, kiedy tu przyjeżdżałem na ŁKS po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia z pierwszego treningu drużyny ŁKS z trenerem Kazimierzem Moskalem.