Kiedy jest Dzień Nauczyciela? Proste i nieoklepane życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. Życzenia na Dzień Nauczyciela 15 października 2021

Krótkie i nieoklepane życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Słowo miłość - za Ich troski, Słowo wdzięczność - za Ich trud. Dar to skromny, dar uczniowski, Wyśpiewany z serc jak z nut. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.

JAKIE ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELA

W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta

staje tu przed Wami, dziatwa uśmiechnięta,

aby Wam przekazać najlepsze życzenia.

***

Szanowny nasz Panie Profesorze!

Obserwujemy jak nad nami Pan orze,

jak Pan daje nam serca wiele,

jak tajemne wiedzę do stóp naszych Pan ściele.

Za tyle trudu, przyjm nasze życzenia:

niech ta nauka, którą już każdy z nas docenia

da Ci wiele radości! A od nas Panie Profesorze

miej pociech wiele o każdej życia porze!

***

Co myślisz gdy mówisz nauka,

czy to ciężka dla ciebie pokuta?

Podziękuj dziś nauczycielom w szkole,

że ludzie nie mówią do ciebie „matole”.

Gdy muszą czytać twoje liryki,

powstrzymując się od złośliwej krytyki.

WIERSZYKI NA DZIEŃ NAUCZYCIELA

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!

Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.

Życzymy Wam szczęścia na następne lata

- niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!

Gdy nikt Pani nie zasmuci od rana,

każda lekcja jest miła jak święto.

Radość Pani jest nagrodą dla nas

i najmilszą do pracy zachętą.

***

Dziękuję za trud podejmowanej

na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.

Życzę, aby aktywna i twórcza postawa

znajdowała uznanie w oczach uczniów

i ich rodziców oraz była źródłem

osobistej satysfakcji.

***

Z okazji Dnia Nauczyciela

wszystkim nauczycielom życzę

dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,

Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!

DZIEŃ NAUCZYCIELA 14.10.2021