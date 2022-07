Kilkuset fanów ŁKS w młynie z kibicami GKSTychy

Fani obu drużyn darzą się sympatią. Jak mówi rzecznik prasowy tyskiego klubu Krzysztof Trzosek, podczas spotkania siedzieć będą wspólnie. - Łodzianie będą w jednym młynie z naszymi kibicami - twierdzi. - Ciężko powiedzieć ilu ełkaesiaków przyjedzie, ale sądzę że będzie ich co najmniej 200. To mecz przyjaźni.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to trener miejscowych Dominik Nowaka będzie mógł wystawić prawie najsilniejszy skład. Prawie, bo kontuzję leczu bramkarz Konrad Jałocha. W poprzednim sezonie piłkarz wystąpił w 34 spotkaniach o ligowe punkty. Pierwsze obecnego sezonu w Chojnicach (2:2) rozpoczął między słupkami Kacper Dana, ale w 57 minucie jego miejsce zajął Adrian Odyjeski. Zmiana spowodowana było kontuzją tego pierwszego, po zderzeniu z kolegą z zespołu.

Kazimierz Moskal, szkoleniowiec zespołu z alei Unii 2 będzie mógł liczyć na wszystkich piłkarzy, których ma do dyspozycji. Zmiany w składzie wyjściowym są raczej pewne, bo przecież w starciu z Katowicami niektórzy piłkarze, delikatnie mówiąc, nie błyszczeli. Na boisko zapewne wyjdzie jednak Bartosz Biel, który niedawno, bo 7 maja wystąpił w barwach GKS w meczu ligowym z Puszczą Niepołomice. W ekipie gospodarzy jest natomiast Antonio Dominguez. To z kolei eks-ełkaesiak, który w zespole z alei Unii grał ostatnio 27 kwietnia w starciu z Arką Gdynia.Tymczasem dyrektor sportowy ŁKS Janusz Dziedzic weźmie udział w specjalistycznym kursie zorganizowanym przez PZPN. To kurs dla dyrektorów sportowych. Wezmą w nim udział 24 osoby z klubów PKOEkstraklasy oraz I ligi. Na liście są między innymi Marcin Dorna, Paweł Magdoń, Stefan Majewski, Łukasz Masłowski, Tomasz Rząsa oraz Maciej Skorża. Kurs potrwać ma od 12 do 14 miesięcy.

I LIGA

Dokończenie 2. kolejki. Sobota (23 lipca): Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec (17.30), Chrobry Głogów - Ruch Chorzów (20), Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów (15). Niedziela (24 lipca): Górnik Łęczna - Sandecja Nowy Sącz (15), GKS Katowice - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18), GKS Tychy - ŁKS Łódź (12.40). Poniedziałek (25 lipca): Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18).