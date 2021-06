Kino - recenzja. Film „Szybcy i wściekli 9”: Nikt tak kota bratu nie popędzi jak brat

„Szybcy i wściekli” dawno pokonali drogę od nielegalnych wyścigów samochodowych i przemytników do spidermanów i ratowania świata, dlatego teraz pozostało jedynie nadymanie tego balonu. Dziewiąta część pierwszorzędnie tę zasadę spełnia i dla fanów tego rodzaju produkcji powinna stanowić porządną kinową rozrywkę, rzecz jasna pod warunkiem, iż odłożymy na bok to, czego nas uczono - a przynajmniej próbowano nauczyć - na lekcjach fizyki. Tym bardziej, że nieprawdopodobieństw nie próbuje się tu nawet uprawdopodobnić - ma być jedynie efektownie, migotliwie, wybuchowo, egzotycznie, spektakularnie i co tam kto jeszcze sobie dopisze.

Oczywiście, twórcy produkcji dynamicznym działaniom bohaterów dodają „skomplikowaną” psychologię. Oto okazuje się, że Dominic Toretto (w tej roli niezmienny Vin Diesel) ma młodszego brata, o którym z sobie znanych powodów we wcześniejszych częściach nie opowiadał. Ba, chłopak musiał się dać rodzinie mocno we znaki, bo nawet siostra Doma, Mia (Jordana Brewster), też nie pokazała nawet jego fotografii. Tymczasem Jacob Toretto (John Cena) nie tylko istnieje, ale za jakieś zadawnione doznania z podwórka ma do starszego brata żal i przez wszystkie epoki „Szybkich i wściekłych” to on miał być tym, który organizował Dominikowi kolejne kopniaki od życia. No i do dziewięciu razy sztuka - w końcu postanowił wyjść z cienia, załatwić brata i przejąć status głowy rodu. Kiedyś pewnie byłoby to też królestwo i co najmniej ręka jakiejś księżniczki, najlepiej brata żony (Michelle Rodriguez).