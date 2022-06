Kolega Nikoli Zalewskiego z kadry dołączył do Widzewa. Kontuzja najlepszego gracza Widzewa

NOWE Wojna na Ukrainie. Wulgarne nagranie rosyjskich żołnierzy. "Ukraina to g**no" [WIDEO]

Ukraina to g**no. Walczymy o to, by nie była taka, jak teraz – mówią ranni rosyjscy żołnierze przebywający w jednym ze szpitali. Szokujące wideo opublikował w...