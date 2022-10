Kolejny sukces zawodników Łódzkiego Klubu Karate Shotokan

W Legnicy odbył się turniej - Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w karate sportowym.

W stawce ok.140 uczestników zawodnicy ŁKKShotokan dwunastokrotnie stawali na podium:

Złote medale wywalczyli:

Hanna Porada - Fantom do12 lat dziewcząt i Kumite Orliki dziewcząt 8-9 lat

Jan Płocki - Kumite Żacy -40kg

Kacper Lubicki - Kumite Orliki chłopców 8-9lat i Fantom do 12lat chłopców

Srebrne medale :

Artur Banach - Kumite junior młodszy chłopców -57kg

Weronika Brandenbura - Kumite junior młodszy dziewcząt +54kg

Borys Kamiński - Kumite żacy chłopców +40kg

Brązowe medale zdobyli :

Patryk Wlaźlak - Kumite junior młodszy chłopców -57kg

Mateusz Witczak - Kumite junior młodszy chłopców -57kg

Marta Górzańska - Fantom do12 lat dziewcząt

Weronika Efczyńska - Kumite Orliki dziewcząt 8-9 lat

Na słowa uznania zasłużyła także Weronika Ból dzięki dużej ambicji sportowej zajęła piąte miejsce, przegrywając tylko w rundzie barażowej brąz z koleżanką klubową.

Tak duży dorobek medalowy to efekt wielu godzin spędzonych na sali treningowej i na zgrupowaniach klubu pod czujnym okiem szkoleniowców Anity Bugajak i Adriana Bugajaka wspieranych przez Janusza Świercza.

- Dla nas, działaczy i trenerów, największą nagrodą i sukcesem jest radość młodych zawodników płynąca ze sportowej rywalizacji.

Dziękujemy całej ekipie za wielki sukces łódzkiego karate. Zapraszamy do udziału w treningach dzieci młodzież , którzy będą chcieli pójść w ślady medalistów w Łódzkim Klubie Karate Shotokan - tel.kont.609139842 - mówi Arkadiusz Bugajak, prezes ŁKKShotokan