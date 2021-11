Kolizja z radiowozem w Tomaszowie i wypadek w Rokicinach. Niebezpiecznie na tomaszowskich drogach [ZDJĘCIA]

Niebezpieczne piątkowe popołudnie na drogach powiatu tomaszowskiego.

W piątek, 5 listopada, po południu na drodze wojewódzkiej 713 w Rokicinach doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem dostawczym. Kierowca osobówki z obrażeniami został zabrany do szpitala. Droga była zablokowana.

Również w piątkowe popołudnie, ale w Tomaszowie na ulicy Warszawskiej w okolicy galerii handlowej doszło do kolizji samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Na czas wyjaśniania okoliczności zdarzenia utrudniony był ruch w zatoczce parkingowej.

Więcej informacji wkrótce

Policja apeluje o ostrożną jazdę.