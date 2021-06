Koncert Enrique Iglesiasa w łódzkiej Atlas Arenie przełożony na przyszły rok

"Koncert Enrique Iglesiasa w Łodzi zostaje przeniesiony z uwagi na obowiązujące ograniczenia i restrykcje związane z pandemią. Wszystkie dotychczas zakupione bilety zachowują swoją ważność: - wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Enrique Iglesias to wykonawca, którego znamy z takich klasyków jak “Bailamos”, “Hero”, “Could I Have This Kiss Forever”, “Sad Eyes” i nowszych utworów: “Bailando”, “El Perdón” czy “Subeme La Radio”. Syn hiszpańskiego gwiazdora Julio Iglesiasa rozpoczął karierę w końcówce lat 90., kiedy to podpisał kontrakt z wytwórnią Fonovisa. W 1995 roku wydał swój pierwszy album zatytułowany po prostu “Enrique Iglesias”. Popularność krążka w zestawieniach przebojów w USA przyniosła Iglesiasowi nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski.

W 1999 roku Iglesias zdecydował się na nagranie płyty z piosenkami w języku angielskim zatytułowanej “Enrique”. To stąd pochodzą znane na całym świecie przeboje jak “Bailamos”, “Sad Eyes”, “Could I Have This Kiss Forever”. Kolejną anglojęzyczną płytą był album “Escape”, na której znalazł się hit “Hero”. Była to najlepiej sprzedająca się płyta w karierze artysty. Dziesiąty krążek Iglesiasa - “Sex and Love” został wydany w 2014 roku i był promowany przez utwór “Bailando”, nagrany razem z Descemerem Bueną i grupą Gente de Zona. Piosenka odniosła wielki sukces i na stałe zagościła na listach przebojów na całym świecie.