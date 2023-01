Koncert zespołu Cztery Refy w łódzkim Keja Pubie. Szanty, pieśni morskie i wielorybnicze na koncercie w Łodzi

Występ w Tawernie Keja był kolejnym koncert legendarnego zespołu po odejściu na wieczną wachtę jego założyciela, Jerzego Rogackiego , jednego z pionierów polskiego ruchu szantowego, który zmarł w roku 2019. Cztery Refy powstały w 1985 roku, skład zespołu tworzyli członkowie Akademickiego Klubu Żeglarskiego. Obecnie repertuar grupy to ponad 250 utworów - zdecydowaną większość z nich stanowią własne teksty i tłumaczenia oryginalnych pieśni morskich, zaliczane obecnie do klasyki gatunku. Wiele z nich śpiewanych jest także w języku angielskim. Grupa wykorzystuje wyłącznie instrumenty akustyczne, typowe dla tego rodzaju muzyki m.in. anglo-koncertina, bodhran, drumla, flażolety, gitara, mandolina, skrzypce. Szanty i stylizacje szantowe, które stanowią część bogatego repertuaru, śpiewane są na ogół a cappella.

Irish Pub, najstarszy - istniejący od 1994 roku - pub na ul. Piotrkowskiej w Łodzi wrócił do działalności po długim remoncie kamienicy, w której się mieści, w listopadzie minionego roku. Miłośnicy…

Cztery Refy występują od wielu lat na prawie wszystkich festiwalach i przeglądach piosenki żeglarskiej w Polsce, muzycy zagrali olbrzymią liczbę koncertów. Ich muzyka porywa do zabawy, artyści tworzą niezwykły, serdeczny klimat, wprawiają odbiorców w doskonały, acz refleksyjny nastrój. Śpiewają o wyprawach i marzeniach, żeglarskiej codzienności i ciężkiej pracy, rzecz jasna też o miłości umiejętności cieszenia się z prostych przyjemności. A przede wszystkim to wyśpiewana potrzeba wolności, tak coraz rzadszej w dzisiejszym świecie. I to pragnienie, które udziela się publiczności.