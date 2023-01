Koncerty w Łodzi w 2023 roku. Basia Trzetrzelewska, Avril Lavigne, Eros Ramazzotti i Sabaton

Koncerty w Łodzi w 2023 roku

Duże emocje wzbudzają zwykle wydarzenia muzyczne planowane w największej łódzkiej hali koncertowej - Atlas Arenie.

30 kwietnia zaprezentuje się tam niezwykle u nas popularna kanadyjska piosenkarka i gitarzystka Avril Lavigne. Artystka ma na koncie siedem płyt studyjnych, które sprzedała w nakładzie przekraczającym 90 mln egzemplarzy. Podczas występu w Polsce promować będzie swój ostatni, ubiegłoroczny krążek „Love Sux”.

Na 2 maja zaś zapowiedziany jest występ włoskiego wokalisty Erosa Ramazzottiego, który wykona lubiane kompozycje z takich albumów, jak „Dove c’è musica”, „Tutte storie” czy „Eros”. Łódzki występ będzie częścią światowej trasy Battito Infinito, promującej nowy album artysty.

9 maja, w ramach The Tour To End All Tours, do Łodzi zawita uwielbiany w naszym kraju szwedzki zespół Sabaton. Dowodzący grupą wokalista Joakim Brodén i basista Pär Sundström, zbierają historyczne opowieści z całego świata, które następnie przekształcają w piosenki oparte na klasycznym heavy, z domieszką power metalu. Atutem formacji są także spektakularne koncerty. Obecnie Sabaton promuje swój najnowszy, wydany w ubiegłym roku album „The War To End All Wars”. Na 12 maja zapowiedziane jest wydarzenie niecodzienne - na scenie wystąpią wirtualne gwiazdy International Anime Music Festival, m.in. Kizuna Al, Himehina, Gumi, MaRiNaSu i LiLypse.