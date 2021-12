Krótkie życzenia na Boże Narodzenie dla współpracowników. Wzory życzeń bożonarodzeniowych do SMS 6.12.2021

Najlepsze wierszyki na święta. Życzenia bożonarodzeniowe! Życzenia na Boże Narodzenie dla rodziny i współpracowników!

Piękne życzenia bożonarodzeniowe wypisujemy na kartkach i wysyłamy SMS.

Wyłam się ze schematów. Życzenia bożonarodzeniowe potraktuj poważnie lub z przymrużeniem oka. Wysyłając życzenia świąteczne na Facebooku, Messengerze czy innym portalu społecznościowym pomyśl o osobie, która je dostanie. Jakich życzeń na Boże Narodzenie by oczekiwała? Czego można jej życzyć na święta i Nowy Rok?

Życzenia na Boże Narodzenie

Wydawałoby się, że życzenia na Boże Narodzenie to pestka i nie ma w nich nic trudnego w ich wymyśleniu. Schody zaczynają się wtedy, kiedy musisz wysłać życzenia świąteczne do osób w różnym wieku, o różnej wrażliwości i podejściu do życia. Życzenia na Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że zależy ci na drugiej osobie, że się o kogoś martwisz lub po prostu o niej pamiętasz. Życzenia świąteczna mogą poprawić relacje lub je odbudować. Ważne, żeby życzenia świąteczne trafiły do adresatów przed Bożym Narodzeniem.

Piękne życzenia na Boże Narodzenie Niech Czas Bożego Narodzenia

nie tylko na Święta nas zmienia

Niech na stałe w naszych sercach życzliwość zagości

Niech święta będą spokojne, zdrowe i pełne radości! *** Szczęście nadaje sens życiu,

To magia w twym sercu zaklęta.

Nie pozwól mu zostać w ukryciu,

Podaruj je bliskim na święta! *** W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany, życzę wam zdrowia, życzę miłości, niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi. Rymowane życzenia na Boże Narodzenie Mikołaja w kominie,

jedzenia po szyję.

Zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki.

Zimnego szampana,

sylwestra do rana ***

Kolorowych bombeczek,

dużo aniołków i gwiazdeczek,

słodkiego lenistwa i błogiego oddechu od codziennego pośpiechu Rymowane życzenia na Boże Narodzenie Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć Ci życzenia.

Dużo zdrowia i słodkości

oraz dziecięcej radości *** Bardzo dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów,

Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś kto zrobi śniadanie,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku! *** 100 choinek w lesie,

prezentów ile Mikołaj uniesie

Dwa metry choinki,

Prezentów 3 skrzynki,

Sylwestra do rana,

Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia [/b] Religijne życzenia na Boże Narodzenie Refleksji nad cudem jaki wydarzył się dwa tysiące lat temu w grudniową noc w Betlejem, a także osobistego doświadczenia jego mocy w codziennym życiu *** Niech Nowonarodzony oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym Religijne życzenia na Boże Narodzenie Aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to,

co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe;

niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

