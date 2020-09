Krzaki konopi rosły koło autostrady A1 w Nowosolnej

Policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu dotarli do informacji o uprawie konopi indyjskich w gminie Nowosolna. Pojawili się na polu kukurydzy niedaleko autostrady A1. Znaleźli tam ukrytą plantację konopi. Zlikwidowali tę plantację zabezpieczając 22 rośliny konopi indyjskich o wysokości od 0,5 do 1,2 metra. Z takiej ilości roślin można uzyskać blisko pół kilograma marihuany. Za prowadzenie nielegalnej uprawy konopi grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.