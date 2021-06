Krzyże Wolności i Solidarności wręczone. Kto je dostał?

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Medale otrzymali m.in Marian Juraszczyk, który struktury NSZZ „Solidarność” w łódzkich Zakładach Tekstylno–Konfekcyjnych Teofilów, Anna Iwona Kacprzak-Kępa, która współpracowała z podziemną strukturą NSZZ "Solidarność", udostępniając należące do jej rodziny mieszkanie na potrzeby drukarni "Biuletynu Łódzkiego", Stefan Kawka, który współtworzył NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłowych „Komuna Paryska” w Radomsku, Marian Papis angażujący się m.in. w pomoc zwolnionym z pracy dziennikarzom czy Waldemar Wiszniewski, który po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził na terenie Łasku kolportaż nielegalnych ulotek. Kilka osób odznaczono pośmiertnie. Pełna lista odznaczonych na stronie dzienniklodzki.pl