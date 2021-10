KSW 64. Najtańszych biletów już nie ma. Najdroższe kosztują 2.300 zł. Pudzianowski faworytem

Wiele emocji wywołuje walka Mariusza Pudzianowskiego. Pięciokrotny zdobywca tytułu „Najsilniejszego człowieka świata” Mariusz „Pudzian” Pudzianowski (15-7, 10 KO) zmierzy się z dwukrotnym mistrm z świata w senegalskich zapasach Serigne Ousmane „Bombardierem” Dia (2-0, 2 KO). Walkę zakontraktowano w kategorii superciężkiej.

Bukmacherzy przewidują wygraną Mariusza Pudzianowskiego. Kurs na zwycięstwo naszego siłacza wynosi 1,27, a na wygraną Senegalczyka – 3,77.

Walką wieczoru będzie mistrzowskie starcie o pas w kategorii koguciej: charyzmatyczny Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO) zmierzy się z młodym Brazylijczykiem Bruno Augusto „Gafanhoto” dos Santosem (10-2, 1 KO).

Jedną z równie ciekawe zapowiadających się walk będzie spotkanie słynącego z szybkich nokautów chorwackiego zawodnika Filipa Pejicia (15-5-2, 10 KO) z podwójnym mistrzem FEN oraz Babilon MMA Danielem Rutkowskim (12-2, 6 KO). W okrągłej klatce spotkają się także dwaj niepokonani dotąd zawodnicy młodego pokolenia Patryk Kaczmarczyk (7-0, 1 KO) i Robert Ruchała (5-0).

Na KSW 64 w kategorii półśredniej pochodzący z Rosji Shamil „Cichy Zabójca” Musaev (14-0, 8 KO), który wygrał przed czasem aż 10 pojedynków, z czego 8 w wyniku nokautu, podejmie znanego z umiejętności zapaśniczych Michała „Zgniatacza” Pietrzaka (10-4, 3 KO).

W Atlas Arenie dojdzie do spotkania dwóch zawodniczek pochodzących z Łodzi: Karoliny Owczarz (4-1) oraz Sylwii Juśkiewicz (9-6). Obie Panie mają już na swoim koncie kilka zwycięstw. Zmierzą się w limicie umownym do 56 kilogramów.

Po pierwszej w karierze porażce w KSW do klatki powróci Cezary „Polish TANK” Kęsik (12-1, 9 KO). Jego przeciwnikiem będzie były uczestnik reality show „Tylko Jeden” Marcin „Krakus” Krakowiak (11-3, 5 KO). Kolejną pozycją na karcie walk jest pojedynek pomiędzy Albertem „Dzikiem” Odzimkowskim (11-5, 3 KO) i Jasonem Radcliffe’em (16-8, 10 KO).

Podczas wydarzenia dojdzie także do pierwszego spotkania niekwestionowanej legendy KSW Mameda Khalidova (35-7-2, 15 KO) z mistrzem kategorii półśredniej Roberto Soldiciem (19-3, 16 KO). Fani poznają wówczas termin długo oczekiwanego spotkania gwiazd organizacji MMA.

Karta walk

61,2 kg: Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO, 1 Sub) – Bruno Augusto dos Santos (10-2, 1 KO, 5 Sub - walka wieczoru, o pas w wadze koguciej

+120,2 kg: Mariusz Pudzianowski (15-7, 10 KO) – Serigne Ousmane „Bombardier” Dia (2-0, 2 KO)

Pozostałe walki: Daniel Rutkowski – Filip Pejić, Robert Ruchała – Patryk Kaczmarczyk, Michał Pietrzak – Szamil Musajew, Karolina Owczarz – Sylwia Juśkiewicz, Cezary Kęsik – Marcin Krakowiak, Albert Odzimkowski – Jason Radcliffe, Adam Tomasik – Oumar Sy

Bilety na KSW 64 dostępne w serwisie eBilet.pl. Najtańszych biletów po 70 zł już nie ma w sprzedaży. Zostały wejściówki w cenie 90 zł, 120, 170 zł. Są też bilety na płytę od 200 zł do 2.300 zł. Tyle kosztuje miejsce przy samym ringu. ą